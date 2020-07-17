بفستان أصفر.. سارة خليفة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

نشرت الإعلامية سارة خليفة صورا جديدة عبر خاصية "ستورى" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .





وظهرت سارة خليفة بإطلالة ساحرة، ترتدى فستان شيفون انيق باللون الاصفر، واعتمدت على ترك شعرها الذهبي الفاتح منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياج ناعم متناسق مع إطلالتها.



يذكر أن سارة خليفة تعمل فى مجال الإعلام من عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار"، الذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.





وقدمت سارة خليفة مؤخرًا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، وتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة و الأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.









