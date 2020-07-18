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محافظات

نادي "الرواد" بالعاشر من رمضان يفتح باب اختبارات منقذين ومعلمين للسباحة

السبت 18/يوليه/2020 - 01:19 ص
نادي الرواد بالعاشر
نادي "الرواد" بالعاشر من رمضان يفتح باب اختبارات منقذين
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محمد الطحاوي
أعلن نادي "الرواد" بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور أبوالحجاج عبد الغني، رئيس مجلس إدارة النادي، فتح باب الاختبارات للمنقذين ومعلمين السباحة، وذلك بمقر النادي، في تمام الخامسة عصر يوم الاثنين المُقبل.

وأشار بيان صادر عن المركز الإعلامي للنادي، إلى أن من يرغب في العمل بالنادي، من المعلمين والمنقذين، عليه الحضور والخضوع للاختبارات المُشار إليها في يومها المُحدد.
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وضمت شروط الاختبار إحضار شهادة الإنقاذ أو شهادة إعداد المعلم، بالإضافة إلى الأوراق الشخصية لكلٍ من المتقدمين.

كمام اعلن مجلس اداره نادي "الرواد" بمدينة العاشر من رمضان،عن عودة النشاط الرياضي بصورة تدريجية، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وفي هذا السياق، انتهت إدارة النشاط الرياضي بالنادي، بإشراف الدكتور محمد مرزوق، مدير النشاط الرياضي بالنادي، وبالتنسيق مع إداراة حمام السباحة بالنادي، بقيادة الكابتن ماجد محمد، مدير حمام السباحة بالنادي، من تقسيم حمام السباحة إلى حارات لاستقبال السباحين من أبطال النادي من الفرق المختلفة.

وبدأت فرق السباحة بالنادي، تدريباتها، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تعليق النشاط الرياضي لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، وسط التزام تام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والمسافات التباعدية التي أقرتها وزارة الشباب والرياضة لعودة الأنشطة بصورة تدريجية وفقًا للضوابط المُحددة.
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