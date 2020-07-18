نادي "الرواد" بالعاشر من رمضان يفتح باب اختبارات منقذين ومعلمين للسباحة

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وضمت شروط الاختبار إحضار شهادة الإنقاذ أو شهادة إعداد المعلم، بالإضافة إلى الأوراق الشخصية لكلٍ من المتقدمين.





كمام اعلن مجلس اداره نادي "الرواد" بمدينة العاشر من رمضان،عن عودة النشاط الرياضي بصورة تدريجية، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.





وفي هذا السياق، انتهت إدارة النشاط الرياضي بالنادي، بإشراف الدكتور محمد مرزوق، مدير النشاط الرياضي بالنادي، وبالتنسيق مع إداراة حمام السباحة بالنادي، بقيادة الكابتن ماجد محمد، مدير حمام السباحة بالنادي، من تقسيم حمام السباحة إلى حارات لاستقبال السباحين من أبطال النادي من الفرق المختلفة.



