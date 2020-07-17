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فن

نت فليكس تسجل أكثر من 10 ملايين مشترك جديد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:53 م
نتفليكس
نتفليكس
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محمد نبيـل
استقطبت شبكة نت فليكس أكثر من 10 ملايين مشترك جديد في الربع الثاني من العام، غير أنها توقعت تباطؤا في النمو خلال الربع الثالث بفعل تخفيف القيود المرتبطة بوباء كورونا.

ومنذ مطلع العام الجاري، جذبت المنصة في المجموع أكثر من 26 مليون مشترك جديد في خدماتها المدفوعة خصوصًا بفضل مضامينها المنوعة المؤلفة من آلاف الساعات من البرمجة، في مرحلة أرغم وباء كورونا خلالها الملايين على ملازمة منازلهم.

ويوازي هذا الرقم تقريبًا عدد المشتركين الجدد لسنة 2019 برمّتها والذي بلغ 28 مليونًا، بحسب "نتفليكس" التي باتت تعد 192,95 مليون مشترك، غير أن الشركة أشارت إلى أن "النمو يشهد كما هو متوقع تباطؤا بموازاة تراجع وطأة الصدمة الأساسية لكوفيد-19 على المستهلكين وتخفيف القيود"، متوقعة ألا يتخطى عدد المشتركين الجدد في الربع الثالث الـ2,5 مليون.

وأشارت المجموعة إلى أنها ستستأنف "بهدوء إنتاج المضامين في العالم، مع مشاريع خصوصًا في آسيا وبعض البلدان الأوروبية. وأعادت "نتفليكس" تحريك إنتاجها لفيلمين في كاليفورنيا وعملين آخرين من أفلام الرسوم المتحركة في أوريغون.

ولفتت "نت فليكس" لفتت إلى أن "الاتجاهات الحالية على صعيد الإصابات الجديدة تزيد من الضبابية" بشأن المشاريع في الولايات المتحدة.
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