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رياضة

قرار عاجل من فايلر بشأن فريق الوداد المغربي قبل مباراة نصف نهائي افريقيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:41 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن المغربي شعيب شعيب، محلل الأداء والمؤهل النفسي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يغيب عن تدريبات النادي الأهلي بعد عودتها طوال الفترة الماضية استعدادًا لعودة الدوري 6 أغسطس.


وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن شعيب متواجد في المغرب بتكليف من السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، لمتابعة مباراتين من لقاءات الوداد المغربي قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وتابع: "من المقرر أن يعود شعيب إلى مصر فور انتهائه من متابعة مباراة الوداد لنقلها إلى المدير الفني للنادي الأهلي"
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