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أخبار العالم

توافق روسي صيني حول رفض سياسات الحرب الباردة الأمريكية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:39 م
علما الصين وروسيا
علما الصين وروسيا
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أحمد محرم
ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن وزيري خارجية الصين وروسيا أجريا محادثات عبر الهاتف يوم الجمعة عبرا فيها عن معارضتهما "للنهج الأمريكي الأحادي".

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الصيني وانج يي قوله لنظيره الروسي سيرجي لافروف إن بكين تشعر بأن الولايات المتحدة تحيي "عقلية الحرب الباردة" في سياستها تجاه الصين.


وذكرت الوكالة أيضا أن الوزير الروسي قال إن بلاده تعارض النهج الأحادي الجانب في الشؤون الدولية.

تأتي التصريحات في وقت يزداد فيه التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين في هونج كونج والحرب التجارية بين البلدين وتعاملهما مع فيروس كورونا فضلا عن خلافات دبلوماسية أخرى.
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