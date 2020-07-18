مصرع مُسعف انقلبت دراجته البخارية أثناء ذهابه للعمل

لقي مُسعف، مصرعة اليوم في حادث انقلاب دراجه بخار ية وذلك أثناء توجهه للعمل بوحدة إسعاف "بلبيس".





فيما تلقى اللواء مهران مدير أمن الشرقية ، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى "الزقازيق" العام،يفيد وصول "عصام.ع.ز" مُسعف بوحدة إسعاف بلبيس، جثة هامدة؛ إثر انقلاب دراجته البخارية، وذلك أثناء توجه للعمل بالوحدة التابع لها.

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تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزقازيق العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.





وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.