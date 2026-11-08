ميسي يفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثانية توالياً في الدوري الأمريكي

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي لكرة القدم للموسم الثاني توالياً بعدما أنهى فريقه حامل اللقب الموسم المنتظم في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية إثر تعادله المثير مع شارلوت 3-3 في المرحلة الأخيرة.

ولم يسجل النجم الأرجنتيني، لكنه صنع الهدفين الأولين لفريقه على ملعب "إنتر ميامي"، وكلاهما جاء من ركلتين ركنيتين، فساعد ناديه في ضمان أفضلية اللعب على أرضه خلال أول دورين من الأدوار الإقصائية.

كانت أهداف ميسي الـ 26 هذا الموسم كافية ليصبح أول لاعب يحرز الحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي لموسمين متتاليين.