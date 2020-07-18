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رياضة

تعليق تركي آل الشيخ بعد فشل ألميريا في خطف بطاقة التأهل المباشر لـ الليجا

السبت 18/يوليه/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، اليوم الجمعة، على تأهل فريقه ألميريا للملحق المؤهل للدوري الإسباني، وفشله في التأهل المباشر لـ الليجا.


وفشل نادي ألميريا، والمملوك للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، في حجز مقعد مؤهل للدوري الإسباني لكرة القدم حتى اللحظة، وذلك بعد خسارته أمام بونفيرادينا بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية والأربعين من دوري الدرجة الأولى، ليتأهل هويسكا لبطولة الليجا الموسم المقبل.


ونشر آل الشيخ تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر قائلا: "مبروك لـ قادش وهويسكا التأهل المباشر وأن شاءالله يكون لنا فرصة في البطاقة الثالثة".


وضمن ألميريا مشاركته في الملحق بعد خسارة إيليتشي صاحب المركز السابع في الفوز في مباراته اليوم فوينلابرادا، حيث توقف رصيده عند 58 نقطة، وتستحيل فرصة تخطيه رصيد ألميريا صاحب المركز الثالث والذي يملك في جعبته 63 نقطة، بغض النظر عن نتائج الجولة القادمة والأخيرة من المسابقة.

ويلعب في الملحق الفاصل على آخر بطاقات الصعود للدوري الإسباني 4 فرق، وهي التي تحتل المراكز من الثالث إلى السادس، وضمن ألميريا بجانب جيرونا وريال سرقسطة التواجد في الملحق حتى الآن، في انتظار صاحب المركز السادس الذي سيتحدد في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وتحولت ملكية نادي ألميريا للمستشار تركي آل الشيخ مطلع هذا الموسم، بعدما قام بشراء النادي مقابل 25 مليون يورو.
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