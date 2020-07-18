تعليق تركي آل الشيخ بعد فشل ألميريا في خطف بطاقة التأهل المباشر لـ الليجا





وفشل نادي ألميريا، والمملوك للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، في حجز مقعد مؤهل للدوري الإسباني لكرة القدم حتى اللحظة، وذلك بعد خسارته أمام بونفيرادينا بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية والأربعين من دوري الدرجة الأولى، ليتأهل هويسكا لبطولة الليجا الموسم المقبل.









ونشر آل الشيخ تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر قائلا: "مبروك لـ قادش وهويسكا التأهل المباشر وأن شاءالله يكون لنا فرصة في البطاقة الثالثة".







