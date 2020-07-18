AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

3 جرعات..أستاذ علوم حيوية: لقاح جامعة إكسفورد سيمنع إصابتك بالفيروس لمدة سنة..فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 04:08 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
اسراء صبري
قال الدكتور ياسر الشربيني، الأستاذ في العلوم الطبية الحيوية بجامعة نوتنجهام برينت، إن ما تم تداوله أنه سيتم توفير 30 مليون جرعة في سبتمبر القادم من اللقاح الخاص بجامعة إكسفورد، متابعا: أن اللقاح سيتم أخذة على أكثر من جرعة، أي أنه سيتم الفرد على جرعة أولي وبعده بفترة جرعة ثانية.

وتابع خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر" أن بعد فترة قد يحتاج الفرد إلى جرعة ثالثة مقوية.

وواصل قائلا: يجب أن يتم تجربة اللقاح على الملايين من الأفراد حتى نتأكد من مدى صحته وسلامته على حياة الفرد، لافتا إلى أن الحكومة الإنجليزية أعطت دعما كبيرا من أجل الوصول إلى اللقاح الخاص بالفيروس.

وفيما يخص الفيروسات، أشار إلى أن في بعض الأحيان قد يصاب المريض بعد تعافيه بمرض أخر نتيجة إصابتة بفيروس كورونا، أشهر تلك الإصابات هي الفشل الكلوي، مشددا على أن 80% من المصابين سيتماثلون بالشفاء دون أي توابع وأمراض أخرى.

وأشار إلى أن الشعب المصري تفاعل بشكل كبير مع الاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لأن ذلك بيؤثر على مدى انتشار المرض، أما في إنجلترا فانتبهوا مؤخرا لأهمية ارتداء الكمامة وفرضتها الحكومة خلال التواجد في أماكن مغلقة.

وشدد على أن الشخص الذي سيحصل على اللقاح لن يستطيع أن يصاب بفيروس كورونا لمدة سنة على الأقل، وذلك نتيجة تكوين مناعة ضد الفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فشل ذريع لـ لقاح أكسفورد المنتظر.. إصابة جميع قرود التجربة بـ كورونا

طبيب يكشف نتيجة جديدة عن لقاح أوكسفورد

مخاوف بين الآباء.. بريطانيا تبدأ اختبار لقاح فيروس كورونا على الأطفال

2 مليار جرعة.. الشركة البريطانية العاملة على توفير لقاح كورونا تعتزم مضاعفة إنتاجها

تستعد لطرحه في سبتمبر.. شركة بريطانية تبدأ إنتاج لقاح كورونا

بشرى سارة .. علاج لـ كورونا يعمل بالاستنشاق الشهر المقبل

ترشيحاتنا

أحمد سعد: خناقة شيرين وحسام حبيب مصطنعة

أمن المنيا يكشف لغز مقتل شيخ والتمثيل بجثته .. قصة حب وراء الحادث

استخدمها فورا.. 4 تطبيقات مميزة للاستفادة من كافة خدمات واتساب

بعد تسجيل 703 حالات.. نكشف تفاصيل تراجع إصابات كورونا بشكل غير مسبوق

شاهد.. طالب ثانوية عامة يكتب إجابة ساخرة عن أحد أسئلة امتحان الفيزياء

100 ألف جنيه غرامة مع الحبس.. عقوبات صارمة لانتهاك بيانات الأشخاص بعد تصديق الرئيس على القانون الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد القرفة الصحية..تعرف عليها

بفستان قصير.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بينها قص الأظافر وتجفيف الجوارب.. أغرب وأسوأ سلوكيات المسافرين خلال الرحلات الجوية