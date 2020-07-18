3 جرعات..أستاذ علوم حيوية: لقاح جامعة إكسفورد سيمنع إصابتك بالفيروس لمدة سنة..فيديو

قال الدكتور ياسر الشربيني، الأستاذ في العلوم الطبية الحيوية بجامعة نوتنجهام برينت، إن

أن اللقاح سيتم أخذة على أكثر من جرعة، أي أنه سيتم الفرد على جرعة أولي وبعده بفترة جرعة ثانية.

وتابع خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر" أن بعد فترة قد يحتاج الفرد إلى جرعة ثالثة مقوية.

وواصل قائلا: يجب أن يتم تجربة اللقاح على الملايين من الأفراد حتى نتأكد من

صحته وسلامته على حياة الفرد، لافتا إلى أن الحكومة الإنجليزية أعطت دعما كبيرا من أجل الوصول إلى اللقاح الخاص بالفيروس.

وفيما يخص الفيروسات، أشار إلى أن في بعض الأحيان قد يصاب المريض بعد تعافيه بمرض أخر نتيجة إصابتة بفيروس

، أشهر تلك الإصابات هي الفشل الكلوي، مشددا على أن 80% من المصابين سيتماثلون بالشفاء دون أي توابع وأمراض أخرى.

ما تم تداوله أنه سيتم توفير 30 مليون جرعة في سبتمبر القادم من اللقاح الخاص بجامعة إكسفورد، متابعا:مدى