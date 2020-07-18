3 جرعات..أستاذ علوم حيوية: لقاح جامعة إكسفورد سيمنع إصابتك بالفيروس لمدة سنة..فيديو

قال الدكتور ياسر الشربيني، الأستاذ في العلوم الطبية الحيوية بجامعة نوتنجهام برينت، إن ما تم تداوله أنه سيتم توفير 30 مليون جرعة في سبتمبر القادم من اللقاح الخاص بجامعة إكسفورد، متابعا: أن اللقاح سيتم أخذة على أكثر من جرعة، أي أنه سيتم الفرد على جرعة أولي وبعده بفترة جرعة ثانية.
وتابع خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر" أن بعد فترة قد يحتاج الفرد إلى جرعة ثالثة مقوية.
وواصل قائلا: يجب أن يتم تجربة اللقاح على الملايين من الأفراد حتى نتأكد من مدى صحته وسلامته على حياة الفرد، لافتا إلى أن الحكومة الإنجليزية أعطت دعما كبيرا من أجل الوصول إلى اللقاح الخاص بالفيروس.
وفيما يخص الفيروسات، أشار إلى أن في بعض الأحيان قد يصاب المريض بعد تعافيه بمرض أخر نتيجة إصابتة بفيروس كورونا، أشهر تلك الإصابات هي الفشل الكلوي، مشددا على أن 80% من المصابين سيتماثلون بالشفاء دون أي توابع وأمراض أخرى.
وتابع خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر" أن بعد فترة قد يحتاج الفرد إلى جرعة ثالثة مقوية.
وواصل قائلا: يجب أن يتم تجربة اللقاح على الملايين من الأفراد حتى نتأكد من مدى صحته وسلامته على حياة الفرد، لافتا إلى أن الحكومة الإنجليزية أعطت دعما كبيرا من أجل الوصول إلى اللقاح الخاص بالفيروس.
وفيما يخص الفيروسات، أشار إلى أن في بعض الأحيان قد يصاب المريض بعد تعافيه بمرض أخر نتيجة إصابتة بفيروس كورونا، أشهر تلك الإصابات هي الفشل الكلوي، مشددا على أن 80% من المصابين سيتماثلون بالشفاء دون أي توابع وأمراض أخرى.
وأشار إلى أن الشعب المصري تفاعل بشكل كبير مع الاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لأن ذلك بيؤثر على مدى انتشار المرض، أما في إنجلترا فانتبهوا مؤخرا لأهمية ارتداء الكمامة وفرضتها الحكومة خلال التواجد في أماكن مغلقة.
وشدد على أن الشخص الذي سيحصل على اللقاح لن يستطيع أن يصاب بفيروس كورونا لمدة سنة على الأقل، وذلك نتيجة تكوين مناعة ضد الفيروس.