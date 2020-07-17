تعافي 9 حالات جديدة من فيروس كورونا في بني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف عن تعافى ٩ حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الفشن المركزى عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة .





وأشار الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول .





واكد وكيل الوزارة، مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

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وتقدم وكيل الوزارة بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات والدكتور محمد عبد السلام مدير مستشفى الفشن المركزى على المتابعه المستمره للمستشفى .





من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى.



