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تعليم

جامعة بني سويف تحصد المركز الأول في مؤشر أداء البوابات الإلكترونية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:18 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، حصول بوابة الجامعة الإلكترونية على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، بنسبة 100% في تحقيق مستوى الأنشطة والخدمات . وذلك في تقييم مؤشرات الأداء للربع الرابع من العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ، وبناء على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات لنسب التقييم النهائي.

وأشاد الدكتور منصور بدور الجامعة وجهودها في ملف التحول الرقمي من حيث اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل الخدمات الإلكترونية والتى تتيح للمواطن الحصول على الخدمة من أي مكان من خلال تسجيل الدخول وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونيًا لتأخذ دورة العمل الطبيعية مع إتاحة عدة وسائل استعلام عن موقف الخدمة وإجراءاتها من خلال خدمة الرسائل القصيرة أو منظومة الاستعلامات بالبوابة الإلكترونية.

إقراايضا : 


من جانبه هنأ رئيس الجامعة، إدارة المشروعات بالجامعة لحصولها على التقييم المتميز،  على راسهم الدكتور هاني النشار المدير التنفيذى للمعلومات ومدير إدارة المشروعات كما توجه بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل بمشروع البوابة الإلكترونية ومهندسى فريق التطوير بالبوابة ومعاونيهم من فريق البوابة الالكترونية ومترجمي الموقع  مطالبا بضرورة الحفاظ على المركز الأول.

وأضاف أن هذا المركز جاء نتيجة تميز البوابة بعدة معايير منها تعدد وتنوع المواقع والروابط الإلكترونية عليها ، و زيادة معدلات زيارات الموقع ، ونشر الأخبار بـ 4  لغات، والنشرات، ورفع الجداول والنتائج، وتطبيقات الموبايل، وميكنة المرتبات والتحول الرقمى، والترويج للدراسة فى مصر، والروابط البينية.

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