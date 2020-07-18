المتعافون من كورونا يحملون مناعة طويلة الأمد ضد الفيروس.. دراسة

تتنامى الآمال في أن يتمتع المتعافون من فيروس كورونا التاجي، بمناعة طويلة الأمد حيث يعتقد العلماء الآن أن مكافحة الأمراض الحاسمة تبقى في الجسم لسنوات عديدة.

قال كبار خبراء المناعة إن الخلايا التائية وهي نوع من خلايا الدم البيضاء في جهاز المناعة، ينتجها تقريبا كل شخص مصاب بالفيروس التاجي.

وأضاف كبار الخبراء أن حتى الآن، تركز معظم الاهتمام بالمناعة على الأجسام المضادة، وهي المواد التي يصنعها الجهاز المناعي لمحاربة الفيروس قبل أن يسيطر عليه.

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وبحسب صحيفة ديلي ميل وصف داني التمان ، أستاذ علم المناعة في إمبريال كوليدج لندن ، أن الأجسام المضادة بأنها "غير مستقرة" و "عابرة".

وأوضح أن الأدلة بدأت تشير إلى أن الأجسام المضادة تختفي في أقل من ثمانية أسابيع بعد الإصابة بالفيروس التاجي ، المسمى علميًا بـ SARS-Cov-2.

ولكن من ناحية أخرى ، قال الأستاذ ألتمان إن الخلايا التائية التي تستهدف وتدمر الخلايا المصابة بالفيروس بالفعل "متينة".

فيما أضافت البروفيسورة مانا مايني ، عالمة المناعة الفيروسية في جامعة يونيفيرسيتي كوليدج في لندن ، أن هناك فرصة جيدة لأن تكون الخلايا التائية طويلة الأمد ، وهي نتيجة وصفتها بأنها "مهمة ومثيرة حقًا".

وأشارت الصحيفة أنه كان هناك مخاوف من أن أولئك الذين تعافوا من فيروس كورونا لن يتم حمايتهم من اللحاق بها مرة أخرى بسبب الانخفاض السريع في مستويات الأجسام المضادة.

لكن العلماء اعترفوا أنهم لا يزالون لا يعرفون كم تستمر الحصانة ، بالنظر إلى أن السارس- CoV-2 لا يزال محاطًا بالغموض لأنه موجود فقط منذ ديسمبر 2019.