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منوعات

بلطجية يسحلون سيدة ويسرقون سيارتها الفارهة.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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احمد شريف

سحل مجموعة من البلطجية امرأة على الأرض وهي تسير في طريقها نحو سيارتها من فئة   BMW X5 ، قبل سرقتها من قبل بالبلطجية في عملية سطو عنيفة.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، هاجمت عصابة من ثلاثة بلطجية، امرأة في الثلاثينيات من عمرها في وضح النهار في سوليهال ، غرب ميدلاندز ، قبل أن يفروا بسيارتها وتنجو من سطو البلطجية عليها.


تظهر لقطات كاميرات المراقبة المروعة ، في 3 يوليو أن بلطجي مقنع يركض في الممر ويقدم على ضرب  المرأة مسقطا إياها الأرض.


ويوضح، الفيديو المرأة وهي تصرخ في رعب حيث تدافع  ثلاث من البلطجية لسرقة مفاتيح سيارتها قبل أن يركضوا نحو السيارة.


وبينما يسطو  البلطجية على سيارتها، تندفع المرأة نحو منزلها ، وتقرع على الباب للسماح لها بالدخول.


وفي النهاية، فر اللصوص بسيارة السيدة السوداء، حيث قالت الشرطة إن البلطجية قاموا بثلاث عمليات سطو للسيارات  في سوليهال منذ بداية يوليو الماضي.


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