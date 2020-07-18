بمقطع من مسلسل "بـ100 وش" ...شاهد علا رشدي تستعيد ذكرياتها

شاركت الفنانة علا رشدي، جمهورها، بصورة لمشهد من مسلسل ب ١٠٠ وش ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتبت علا معلقا على الصورة : Hey guys وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي :





احلي علا ، بنحبك جدا ، احلي مشهد بجد





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وشاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.





كما شاركت في بطولة مسلسل بـ "100 وش" نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.