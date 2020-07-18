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رياضة

محامي كهربا:حكم الفيفا المبدئي الشهر المقبل.. وشكوى جديدة ضد الزمالك.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 04:32 ص
محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم "كهربا"
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محمد رشاد
قال أشرف عبدالعزيز محامي محمود عبد المنعم "كهربا" إنه يتوقع أن يصدر القرار الأول من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الشكوى المتبادلة مع الزمالك الشهر القادم، قائلًا أنهم تقدموا بشكوى جديدة.

وقال كهربا في تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية: "هناك شكوى من كهربا ضد نادي الزمالك، وشكوى من الزمالك ضد كهربا، ولم يصدر حكم من الفيفا حتى تاريخه، لكن الحكم الأولى من الممكن أن يصدر الشهر المقبل وبعد ذلك ينتقل الأمر للمحكمة الرياضية الدولية."

وتابع: "لا يمكن أن أعلن عن التفاصيل الخاصة بشكوى كهربا ضد الزمالك، هذا الأمر محله الفيفا ولا يمكن أن أناقشه في الإعلام، وعلى الجميع أن ينتظر كل التفاصيل بعد صدور الحكم."

وأضاف: "لن أتحدث فيما يتعلق بما تم تقديمه من جانب كهربا للفيفا وما سوف نقدمه في الفترة المقبلة، كما أن هناك شكوى جديدة من كهربا ضد نادي الزمالك، والموضوع كبير."

وعن إمكانية معاقبة اللاعب فقد قال: "الحكم عنوان الحقيقة، ودائمًا وأبدًا علينا أن نتعامل بالقانون، إذا كان هناك من يريد أن يتحدث ليتحدث، ومن يريد أن يخطئ فليخطئ، والرد سيكون بالقانون."

وواصل: "لا يمكن أن نتوقع الحكم المنتظر صدوره في الشهر المقبل، لماذا تقول سيكون هناك غرامة؟ هل تعلم المستندات التي تقدمنا بها؟ إذا كان كهربا مخطئ سيعاقب أو أخل تعاقداته."

واختتم قائلًا: "أنا محامي كهربا ويعمل معي محامي أخر إيطالي نعمل معًا على تحضير المستندات والفيديوهات التي تؤيد شكوى كهربا ضد الزمالك."

ورحل كهربا عن الزمالك في الصيف الماضي بقرار فردي مدعيًا أن عقده انتهى، وانضم إلى ديسبورتيفو دي أفيش البرتغالي، قبل أن يعود في يناير الماضي منضمًا إلى الأهلي.
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