مصر ملاذ آمن لكل الجاليات.. بعد التنمر عليه.. الشاب السوداني: ما حدث لي حالة فردية شاذة.. فيديو

تعرض شاب سوداني يدعي "لويس " للتنمر من بعض الشباب وإلقاء القبض عليهم بمنطقة المعادي ، مما جعل مواقع السوشيال ميديا تتحول لموجة من التعاطف والغضب من قبل المصريين ضد الشباب الذين قاموا بالتنمر عليه. وإلقاءالمصريين

وقام مجموعة من المصريين بزيارة الشاب في لافتة إنسانية وقدموا إليه بوكيه ورد تعبيرا عن حبهم له واعتذارا على الواقعة.

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وقال لويس خلال لقائه بالشباب: تعرضت لموقف تنمر من بعض الشبان كان يركبون موتوسيكل، وضربنى أحدهم بالبيض في وجهى، و لكن اعلم انها فئة قليلة و فردية شاذة علي عكس طبيعة المصرين ولا يصح الحكم من خلال تصرف فردى على عموم الشعب المصرى،و مصر مذكورة في القرآن و الملاذ الآمن لكل الجاليات





ووجه الشاب السودانى الشكر للشعب المصري قائلا : "أننى تلقيت دعم نفسى و معنوي من الأشقاء المصريين و شكر ليكم جمعيا و سعيد بزيارة الشباب في منزلي ، واعتذر نيابة عن الردود السلبية في المنشور من بعض الأشقاء من جنوب السودان