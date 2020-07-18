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منوعات

ضربوه بالبيض.. موجة من التعاطف مع شاب سودانى تعرض للتنمر في المعادي

السبت 18/يوليه/2020 - 01:42 ص
صدى البلد
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مريم عزت
موجة من التعاطف والتضامن من المصريين من رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي مع شاب سودانى اثر تعرضه للتنمر من بعض الشباب على حد زعمه والقاء البيض عليه بمنطقة المعادي. 

وتحولت مواقع السوشيال ميديا لموجة من التفاعل والغضب ضد الشباب الذين قاموا بالتنمر علي الشاب.  

احنا اسفين ليك نيابة عنهم انت فوق راسنا والله ... ربنا يجبر بخاطرك جبر يتعجب له أهل السماوات و الأرض و يعطيك من لدنه سلطانا نصيرا
أنا آسفة انك اتعرضت ل ده ... انت في بلدك وكل مكان وكل شعب فيه الطيب والوحش ونحن نعتذر لك عما حدث ... انا كمصرية بعتذرلك علي أي إساءة تعرضت لها وأكيد مش هقدر أعوضك عن اللي حصل لكن تأكد أن كلنا بنحبك جدا و بنحترمك جدا ..حقك على راسنا دي بلدك ومكانك واحنا مبسوطين بك وسطنا. احنا أهلك هنا.

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