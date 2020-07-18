AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من داخل المستشفى.. رامي جمال لوالده: يارب مشوفش فيك وحش أبدا

السبت 18/يوليه/2020 - 06:57 ص
والد رامي جمال
والد رامي جمال
Advertisements
ميرنا محمود
نشر الفنان رامى جمال صورة لوالده من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر والد رامي جمال في المستشفى بالكمامة واضعا محاليل وعلق رامي جمال علي الصورة قائلا: سلامتك يا بابا ومشوفش فيك وحش ابدا.

اقرا ايضا :


وكان قد وجه الفنان رامي جمال الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة ضد أي خطر يهدد سلامة وأمن مصر.

وكتب رامي جمال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏‎#وقت_الجد في ضهر جيشنا وبلدنا ورئيسنا وتحيا وستحيا مصر بإذن الله ما يحدث ليس صدفه ولكن الله خير حافظ".

يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي
من داخل المستشفى.. رامي جمال لوالده: يارب مشوفش فيك وحش أبدا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمضان بيجري طيارة.. رامى جمال يوجه رسالة لـ جمهوره

رامي جمال يغني مع تامر حسني داخل الاستوديو

رامي جمال: من يظن انه قادر على العبث بأمن مصر وأشقائها سيعرف قدره

من بكرة كمامتك ودعوات مامتك .. رامي جمال يمازح جمهوره عبر إنستجرام

رامي جمال يحصد 30.5 مليون مشاهدة بـ سقَّف.. فيديو

بعد إعلانه عن الألبوم الجديد.. رامي جمال بصحبة تامر عاشور.. شاهد

ترشيحاتنا

كلام يدعو للضحك.. محامي صالح جمعة: لم يوقّع للزمالك ويرغب في إثبات نفسه لفايلر.. فيديو

الشهيدة رقم 121.. حكاية الدكتورة وسام الديب حاربت لعلاج العقم وقتلها كورونا

برفقة كمال أبو ريا والسقا.. رانيا محمود ياسين تستعيد الذكريات

تعرف على قائمة المواقع العالمية التى أصابها العطل الفني.. بسبب شبكة cloudflare

بسبب برنامج جديد.. خالد الغندور يفتح النار على قناة الأهلي

أفضل الذكر عند الله .. السر في الباقيات الصالحات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورة المايوة.. أجرأ 10 صور لـ ديانا هشام تبرز أنوثتها

فوائد القرفة الصحية..تعرف عليها

بفستان قصير.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها