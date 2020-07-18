من داخل المستشفى.. رامي جمال لوالده: يارب مشوفش فيك وحش أبدا

نشر الفنان رامى جمال صورة لوالده من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر والد رامي جمال في المستشفى بالكمامة واضعا محاليل وعلق رامي جمال علي الصورة قائلا: سلامتك يا بابا ومشوفش فيك وحش ابدا.





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وكان قد وجه الفنان رامي جمال الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة ضد أي خطر يهدد سلامة وأمن مصر.





وكتب رامي جمال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏‎#وقت_الجد في ضهر جيشنا وبلدنا ورئيسنا وتحيا وستحيا مصر بإذن الله ما يحدث ليس صدفه ولكن الله خير حافظ".





يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".





أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي