رامي جمال على طريقة حمو بيكا.. إحنا فى الصيف اللى فات مش دة | شاهد

نشر الفنان رامى جمال من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق رامى جمال على الصور بطريقة حمو بيكا "احنا فى الصيف اللى فات مش دة".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:
منورين - كورونا هتنتهى يوم السبت هههههه - الحلوين
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يشار إلى أن الفنان رامي جمال، أطلق أغنية جديدة منذ فترة بعنوان "سقف" وحققت نسبة مشاهدة كبيرة وصلت إلى 30 مليونًا و583 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الماضي.