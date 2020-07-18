موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يرقص مع جمهوره على الشاطئ.. رامي جمال يدعو لوالده بالشفاء.. عبد الرحمن أبو زهرة يمازح حفيدته

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:









نشر محمود كهربا لاعب النادي فيديو جديد الأهلي من خلال خاصية الإستوري عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر كهربا برفقة محمد رمضان وهما يرقصان على أنغام اغنية "هتولع" علي يخت في البحر.









نشر الفنان رامى جمال صورة لوالده من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر والد رامي جمال في المستشفى بالكمامة واضعا محاليل وعلق رامي جمال علي الصورة قائلا: سلامتك يا بابا ومشوفش فيك وحش ابدا.









تداول عدد من رواد السوشيال ميديا فيديو ساخرا للرئيس التركي اردوغان و بعض الإعلامين مع بداية الهجوم على سرت والجفرة

نشرت سارة صبري حفيدة الفنان القدير عبد الرحمن ابو زهرة فيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.









وظهرت سارة صبري في أحضان جدها عبد الرحمن ابو زهرة محاولة أخذ قبلة منه، ليرد عبد الرحمن مازحا: القبلة ب ٥٠ جنيه.









تعرض شاب سوداني يدعي "لويس" للتنمر من بعض الشباب وإلقاء القبض عليهم بمنطقة المعادي ، مما جعل مواقع السوشيال ميديا تتحول لموجة من التعاطف والغضب من قبل المصريين ضد الشباب الذين قاموا بالتنمر عليه.

وقام مجموعة من المصريين بزيارة الشاب في لافتة إنسانية وقدموا إليه بوكيه ورد تعبيرا عن حبهم له واعتذارا على الواقعة.









نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".