على أنغام بم بم .. شاهد محمد رمضان يرقص مع جمهوره على الشاطئ

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر محمد رمضان فى الفيديو وهو يرقص ويغني مع المصطافين فى الساحل الشمالى علي اغنية بم بم مستمتعا بعطلته الصيفية.
وعلق الفنان محمد رمضان على الفيديو: "حب الناس نعمة لا تقدر بالمال".
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وتم فصل الطيار أشرف أبو اليسر من عمله وإنهاء مسيرته المهنية بعدما طلب رمضان التقاط صورة تذكارية داخل كابينة القيادة لكنه قام بتصوير مقطع فيديو .
وصدر حكم لصالح الطيار المفصول قضت به المحكمة بحبس محمد رمضان.
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا وتأليف وإخراج محمد سامي.