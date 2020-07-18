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فن

القبلة بـ 50 جنيها.. عبد الرحمن أبو زهرة يمازح حفيدته.. شاهد

السبت 18/يوليه/2020 - 04:01 ص
عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة
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ميرنا محمود
نشرت سارة صبري حفيدة الفنان القدير عبد الرحمن ابو زهرة فيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهرت سارة صبري في أحضان جدها عبد الرحمن ابو زهرة محاولة أخذ قبلة منه، ليرد عبد الرحمن  مازحا: القبلة ب ٥٠ جنيه.

وكتبت سارة معلقة على الفيديو : ميعرفوش قيمتك يا جدو 

و كان قد أعلن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، عن سبب حالة الاكتئاب التى مر بها مؤخرًا ودفعته للتفكير فى اعتزال العمل الفنى، موضحًا أن السبب وراء ذلك هو رحيل زوجته التى توفيت فى 30 نوفمبر من العام الماضى، 

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 وأضاف "أبو زهرة"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن فراق زوجته أثر فيه كثيرًا وأدخله  حالة من الاكتئاب،لم يتحملها، نظرًا لتعلقه بها، 

فى سياق آخر قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إنه يمارس "اليوجا"، منذ 45 عام، من أجل تقليل الضغوط النفسية واعباء الحياة، 

وأكد "أبو زهرة"، أن النصائح أهم وسيلة لتطوير الآداء الفنى للممثل ، وعندما قدمت النصيحة لإحدى الفنانات فى أحد الأعمال الفنية أخرجتنى من العمل".
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