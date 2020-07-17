بعد معاناة والده من الاكتئاب.. تعليق مؤثر من ابن عبد الرحمن أبو زهرة

شارك عازف البيانو أحمد أبو زهرة - ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق من خلاله على أزمة والده مع الوسط الفني، ومعاناته من الإكتئاب.
وقال ان عبد الرحمن أبو زهرة: «يا أول من علمني كيف أحترم الفن وأعشقه وأكون صادقا في كل نوتة موسيقية أعزفها، من يوم ما كنت بلعب وأجري في كواليس المسرح القومي كطفل وأنت زرعت فيا احترام الجمهور وشوفتك إزاي بتدخل على المسرح وتتحول لغول يصول ويجول على خشبته وأنا وكل الجمهور الحاضر في حالة انبهار ومتعة لا نهائية».
وأضاف: «شجعتني أن أترك مصر لأنك رأيت أن حال الفن في مصر للأسف في النازل، حزنت بعد سماعي لمواقف أخيرة حدثت لك في الوسط الفني، لا توصف بأنها امتهان لتاريخ، ولكن هى امتهان لانتساب من قاموا بإهانتك لهذه المهنة المقدسة، ولكن للأسف أصبح ينتسب إليها في مصر الكثيرين الذين يدنسوا رسالة الفن الحقيقية ولا يقدروا ولا يعلموا قيمة مثلك.. أقول هذا.. ليس لأنك أبي ولكن لأنك كنت معلمي وملهمي الأول في كل شيء.. أنت وماما الله يرحمها، ستظل في وجدان الجمهور، وسيظل حبهم لك بلا حدود ولا عزاء للفن المحترم والفنانين المحترمين في مصر».
وكان الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أعلن سبب حالة الاكتئاب التى مر بها مؤخرًا ودفعته للتفكير فى اعتزال العمل الفنى، موضحًا أن السبب وراء ذلك هو رحيل زوجته التى توفيت فى 30 نوفمبر من العام الماضى.
وتابع: "زوجتى ماتت 30 نوفمبر 2019 ..والله حتى الآن اتذكرها كما لو أنها ماتت أمس فقد عشت معها 56 عاما.
وأضاف "أبو زهرة"، أن فراق زوجته أثر فيه كثيرًا وأدخله حالة من الاكتئاب، لم يتحملها، نظرًا لتعلقه بها، وأكد "الفراق كان قاسى عليا جدًا جدًا..وأنا بدعى لها في الصلوات الخمس".