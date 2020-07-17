AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد معاناة والده من الاكتئاب.. تعليق مؤثر من ابن عبد الرحمن أبو زهرة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:05 م
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة وابنه
Advertisements
سعيد فراج
شارك عازف البيانو أحمد أبو زهرة - ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق من خلاله على أزمة والده مع الوسط الفني، ومعاناته من الإكتئاب. 


وقال ان عبد الرحمن أبو زهرة: «يا أول من علمني كيف أحترم الفن وأعشقه وأكون صادقا في كل نوتة موسيقية أعزفها، من يوم ما كنت بلعب وأجري في كواليس المسرح القومي كطفل وأنت زرعت فيا احترام الجمهور وشوفتك إزاي بتدخل على المسرح وتتحول لغول يصول ويجول على خشبته وأنا وكل الجمهور الحاضر في حالة انبهار ومتعة لا نهائية».


وأضاف: «شجعتني أن أترك مصر لأنك رأيت أن حال الفن في مصر للأسف في النازل، حزنت بعد سماعي لمواقف أخيرة حدثت لك في الوسط الفني، لا توصف بأنها امتهان لتاريخ، ولكن هى امتهان لانتساب من قاموا بإهانتك لهذه المهنة المقدسة، ولكن للأسف أصبح ينتسب إليها في مصر الكثيرين الذين يدنسوا رسالة الفن الحقيقية ولا يقدروا ولا يعلموا قيمة مثلك.. أقول هذا.. ليس لأنك أبي ولكن لأنك كنت معلمي وملهمي الأول في كل شيء.. أنت وماما الله يرحمها، ستظل في وجدان الجمهور، وسيظل حبهم لك بلا حدود ولا عزاء للفن المحترم والفنانين المحترمين في مصر».


وكان الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أعلن سبب حالة الاكتئاب التى مر بها مؤخرًا ودفعته للتفكير فى اعتزال العمل الفنى، موضحًا أن السبب وراء ذلك هو رحيل زوجته التى توفيت فى 30 نوفمبر من العام الماضى.

وتابع: "زوجتى ماتت 30 نوفمبر 2019 ..والله حتى الآن اتذكرها كما لو أنها ماتت أمس فقد عشت معها 56 عاما.

وأضاف "أبو زهرة"، أن فراق زوجته أثر فيه كثيرًا وأدخله حالة من الاكتئاب، لم يتحملها، نظرًا لتعلقه بها، وأكد "الفراق كان قاسى عليا جدًا جدًا..وأنا بدعى لها في الصلوات الخمس".

بعد معاناة والده من الاكتئاب.. تعليق مؤثر من ابن عبد الرحمن أبو زهرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لرفع اللياقة .. محمد سامي برفقة مي عمر في الجيم .. شاهد

عبد الرحمن أبو زهرة يصاب بالاكتئاب ويفكر فى الاعتزال | شاهد

اعتزال النجوم بين الحقيقة والشائعة.. آخرهم لطفي لبيب بسبب جلطة في المخ

زوجتى رحلت بعد عشرة 56 عاما.. عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سبب دخوله فى حالة اكتئاب

فكرت في الاعتزال وهزمت الكورونا.. عبد الرحمن أبو زهرة: مش هعمل دور ضيف شرف ومقدرش أعيش بدون دراما

فيفي عبده توجه رسالة لـ عبد الرحمن أبو زهرة: متكتأبش

ترشيحاتنا

حالته مستقرة .. أشرف زكي: سناء شافع ليس مصابا بـ كورونا

بعد غياب 16 عاما.. ليدز يونايتد يعود رسميا للدوري الإنجليزي

وزير الري السوداني يعلن عن عقد قمة إفريقية مصغرة بخصوص سد النهضة

السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

من رئيس الزمالك لـ مثيري الفتنة: أنا ثابت في مكاني يا صيع

وزارة الصحة تنصح به.. طريقة عمل عصير البطيخ بالليمون الأمثل للمناعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. ريا أبي راشد بإطلالة تكشف خسارتها الشديدة لـ وزنها

بعد زفافها السري.. 10 معلومات عن الأميرة بياتريس حفيدة ملكة بريطانيا

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج آلام القدم