فكرت في الاعتزال وهزمت الكورونا.. عبد الرحمن أبو زهرة: مش هعمل دور ضيف شرف ومقدرش أعيش بدون دراما

زوجتي رحلت بعد عشرة 56 عاما ودخلت في حالة اكتئاب

مش همثل "ضيف شرف" تانى لحد ما أموت

مقدرش أعيش بدون دراما وفكرت فى الاعتزال بسبب الضغوط

هزمت الكورونا بـ اليوجا





أعلن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، سبب حالة الاكتئاب التى مر بها مؤخرًا ودفعته للتفكير فى اعتزال العمل الفنى، موضحًا أن السبب وراء ذلك هو رحيل زوجته التى توفيت فى 30 نوفمبر من العام الماضى.





وتابع: "زوجتى ماتت 30 نوفمبر 2019 ..والله حتى الآن اتذكرها كما لو أنها ماتت أمس فقد عشت معها 56 عاما.





وأضاف "أبو زهرة"، أن فراق زوجته أثر فيه كثيرًا وأدخله حالة من الاكتئاب، لم يتحملها، نظرًا لتعلقه بها.





وأكد "الفراق كان قاسى عليا جدًا جدًا..وأنا بدعى لها في الصلوات الخمس".





فى سياق آخر قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إنه يمارس "اليوجا"، منذ 45 عاما، من أجل تقليل الضغوط النفسية وأعباء الحياة.





وأكد "أبو زهرة"، أن "النصائح أهم وسيلة لتطوير الأداء الفني للممثل، وعندما قدمت النصيحة لإحدى الفنانات فى أحد الأعمال الفنية أخرجتني من العمل".





وأعلن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، إنه لن يقوم بتأدية دور "ضيف شرف"، فى أى عمل فنى مرة أخرى حتى رحيله من هذه الدنيا، مشيرًا إلى أن كافة مشاركته الفنية فى المستقبل ستكون بأدوار رئيسية وليست شرفية، وتابع:"مش هخليهم يعملوا معايا زى ما عملو مع محمود الجندى".

وأضاف "أبو زهرة"، أن الفنان محمود الجندى مات محصور من الوسط الفنى ، وتابع"لأن مكنوش يقيموه كويس"،مشيرًا إلى أنه يسمى لقب "ضيف الشرف" فى العمل الفنى بضيف "القرف"، مضيفًا:"أنا بعلن أنى مش هلعب دور ضيف الشرف لحد ما أموت".





وفى سياق آخر أعرب حزنه الشديد تجاه ما آلت إليه اللغة العربية فى الدراما، وتابع:"أنا حزين على اللغة العربية والدراما".

قال الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، إن هناك فهما خاطئا لتصريحاته الأخيرة، موضحًا أنه يمر بظروف قاسية وضغوط غير قادر على تحملها دفعته لقول أنه يفكر فى اعتزال العمل الفني.





وأضاف "أبو زهرة"، أنه لا يستطيع أن يعيش بدون الدراما وتفكيره فى الاعتزال كان بسبب الضغوط التى مر بها.





وأكمل: "فهمو كلامى خطأ ..أنا بمر بظروف عائلية قاسية أوى وربنا يصبرنى عليها ..ومقلتش هعتزل أنا قلت بفكر فى الاعتزال".

وتابع، :"أنا مقدرش أعيش من غير دراما وتمثيل..كانت لحظة حزينة ومعرفش أنا قلتها إزى".

أعلن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أن نتائج التحاليل التي أجراها أثبتت أنه لا يحمل فيروس كورونا ، وتابع: "التحليل سلبي، هي مش كورونا، ولكن علشان الحالة اللى بنمر بيها افتكرتها كورونا".





وأضاف "أبو زهرة"، قائلًا:" أنا هزمت كورونا والملل بقراءة مجموعة قصص نجيب محفوظ والرياضة ولعب اليوجا"، مشددًا على أنه منذ بداية الجائحة وهو ملتزم بكافة الإجراءات الصحية والاحترازية.





وفى سياق آخر أعرب حزنه الشديد تجاه ما آلت إليه اللغة العربية فى الدراما، وتابع: "أنا حزين على اللغة العربية والدراما".





وأكد "أبو زهرة"، أنه سيواصل عمله الفنى ولن يعتزل، مشيرًا إلى أنه تلقى رسائل كثيرة عقب إعلانه التفكير فى الاعتزال، وتابع:" لا اعتزال بالمرة.. أنا عيطت من رسائل المواطنين، واحد من النمسا قال لى أنت عاوز تعتزل بالفعل فقلت ليه بعد المكالمة دى أبقى حمار".