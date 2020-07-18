تداول فيديو ساخر للرئيس أردوغان للهجوم على سرت والجفرة

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا فيديو ساخرا للرئيس التركي اردوغان و بعض الإعلامين مع بداية الهجوم على سرت والجفرة





وحاز الفيديو علي تفاعل كبير و جاءت التعليقات كالآتي :

الفيديو فظيع ، يسلم اللي عمل الفيديو دا ، فيديو معبر جدا يليق بالخرفان وحريم السلطان ، اردوغان





و كانت قد أكد الخارجية الأمريكية، أن سياسة الولايات المتحدة في ليبيا لم تتغير، حيث إنها تعارض كل التدخلات.





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وقالت الخارجية الأمريكية لقناة العربية السعودية إن تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد الآن لهجوم على سرت





وأضاف: "طلبنا من الجميع في ليبيا ضرورة وقف تأجيج الصراع".





وفي نفس السياق، تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حيث تناول الاتصال بحث مجالات التعاون الثنائي ومناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المُشترك.





وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تضمن تأكيد الجانبين على التضامن والدعم المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة كل ما يُهدد أمنهما واستقرارهما وما يواجههما من تحديات.





وشدّد الوزيران على أن التحديات الجسام التي تواجه المنطقة تستوجب بالفعل مزيدًا من مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين، لا سيما في مواجهة التهديدات الناجمة عن التواجد والتدخل الأجنبي في شئون عدد من الدول العربية الشقيقة.