تعاني من الحموضة.. فوار طبيعي يخلصك منها في 3 دقائق فقط

يشتكي العديد من الأشخاص من مشكلة تكرار الشعور بالحموضة، ويرجع ذلك لعدة أسباب، فإذا كنت من ضمن هؤلاء فيمكنك تناول هذا الفوار الطبيعي بالمنزل.





كشف موقع "بولد سكاى" الهندى الشهير، عن بديل فوار الحموضة بـ ٣ مكونات فقط وهى تتمثل فيما يلي:

ماء ورد

قرنفل

جنزبيل

ووفقا لما جاء فى موقع "بولد سكاى" الهندى، فإن تناول ملعقة واحدة من القرنفل بماء الورد والجنزبيل يساعد فى التخلص من مشكلة الحموضة نهائيا، كونه يساعد على معادلة نسبة الحموضة فى المعدة.

كما أن استخدام تلك الطريقة يجب الحرص على القيام بها فى الصباح الباكر حتى لا تؤثر على المعدة، كما يجب تناول كوبين من الماء فور تناول المشروب.





