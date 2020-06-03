مش هتسيب أثر.. 5 علاجات منزلية لإزالة علامات الحروق من الجسم

موقع "boldsky" كشف عن أبرز طرق العلاج الطبيعية للتخلص من الحروق:

- العسل

يستخدم العسل كمساعد لتسريع التئام الجروح في القروح والجروح المصابة والحروق، كما يساعد العسل أيضًا في علاج العدوى التي تسببها الحروق وحتى يساعد في تلاشي علامات الحروق إلى حد كبير.





المكونات:

2 ملعقة كبيرة عسل خام

قليل من الكركم





طريقة الاستخدام:

خذ وعاءً صغيرًا وأضف إليه بعض العسل الخام.

بعد ذلك، أضف قليلًا من الكركم إلى العسل واخلط المكونات معًا حتى تشكل معجونًا ناعمًا ولزجًا.

ضع العجينة على المنطقة المصابة واتركها لتجف لبضع دقائق - ويفضل أن تكون 10-15 دقيقة.

بعد ذلك ، امسحها بمنديل أو منشفة مبللة.

كرر هذا مرة كل يوم للحصول على النتائج المرغوبة والفعالة.





- الصبار

يمتلك الصبار خصائص مضادة للالتهابات وشفاء الجروح تساعد على علاج الحروق و علامات الحروق وتهدئة الجلد المتهيج.





المكونات:



2 ملعقة كبيرة جل من الصبار

1 ملعقة كبيرة ماء ورد





طريقة الاستخدام:



استخرج جل الصبار الطازج من نبات الصبار وأضفه إلى وعاء.

أضف بعض ماء الورد إليه وامزج المكونات جيدًا.

خذ كمية وفيرة من خليط ماء الصبار وورده على المنطقة المصابة لمدة 5-10 دقائق.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة أخرى ثم اشطفيه بالماء.

كرر هذا مرتين في اليوم للحصول على النتائج المرجوة.



















- الكركم والحليب

يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة تساعد على علاج علامات الحروق، كما يساعد الحليب على تهدئة البشرة المتهيجة ويزيل أيضًا أي ندبات خلفها الحروق مع الاستخدام المتكرر.











المكونات:

2 ملعقة كبيرة حليب خام

قليل من الكركم









طريقة الاستخدام:

في وعاء، اخلط بعض الحليب الخام والكركم وامزج المكونات جيدًا.

خذ كرة قطنية، اغمسها في خليط الحليب والكركم وضعها على المنطقة المصابة.

قم بتدليكها بلطف لبضع دقائق واتركها لمدة 5 دقائق أخرى.

اغسله بالماء أو امسحه بمنشفة مبللة.

كرر هذا مرتين في اليوم للحصول على النتائج المرجوة.





- الطماطم

تحتوي الطماطم على خصائص طبيعية مهدئة، تساعد الطماطم على تفتيح لون بشرتك، وبالتالي تتلاشى علامات الحروق ، كما أنها تساعد على ترطيب بشرتك وترطيبها، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الزبادي وبياض البيض أيضًا في تلاشي علامات الحروق.









- مكونات:

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة كبيرة زبادي

1 ملعقة كبيرة بيض









طريقة الاستخدام:

خذ طماطم وطحنها لعمل معجون وإضافتها إلى وعاء.

ثم أضف بعض بياض البيض إليه ثم أضف بعض اللبن.

اخلط جميع المكونات جيدًا حتى تحصل على معجون ناعم.

ضع العجينة على المنطقة المصابة وقم بالتدليك بلطف باستخدام أصابعك. اتركه لمدة 15 دقيقة.

ا غسله بالماء البارد.

كرر مرتين في اليوم للحصول على النتائج المرجوة.









- البطاطا

تشتهر البطاطس بسحب الحرارة من جسدها، لذلك فهي خيار ممتاز في حالة الحروق، علاوة على ذلك، فهي تساعد أيضًا على تلاشي علامات الحرق مع الاستخدام المنتظم والمطول.









المكونات:



1 بطاطا مسلوقة









طريقة الاستخدام:



خذ البطاطا المسلوقة وقشرها وقطعها إلى قطعتين.

خذ قطعة من البطاطس وابدأ بفركها على المنطقة المصابة.

يدلك بلطف لمدة 5-10 دقائق ثم يغسل بالماء البارد.

كبديل، يمكنك أيضًا فرك قشر البطاطس على المنطقة المصابة وتفتيح علامات الحرق باستخدامها لفترات طويلة.

كرر هذا النشاط مرتين في اليوم للحصول على النتائج المرجوة.