كورونا.. أطباء ينصحون مرضى الرئة بارتداء أقنعة الوجه

ذكرت 4 مجموعات طبية رائدة أن الأشخاص المصابين بمرض رئوي مزمن قد يقلقون بشأن القدرة على التنفس بحرية باستخدام أقنعة الوجه، لكن عليهم ارتداء الأغطية إن أمكن.









ووفقا لأطباء الأمراض الصدرية فى "جمعية الرئة الأمريكية"، فيجب على الأفراد الذين بصحة رئوية جيدة، وحتى العديد من الأفراد المصابين بمرض رئوي مزمن أن يكونوا قادرين على ارتداء غطاء للوجه من غير (N95) دون التأثير على مستويات الأكسجين أو ثاني أكسيد الكربون.









واعترفت المجموعات بأن بعض الأشخاص المصابين بأمراض الرئة قد لا يتمكنون من تحمل التنفس باستخدام قناع وسيسعون للحصول على إعفاء من القناع من طبيبهم.









وأشارت المجموعات إلى "أنه يجب موازنة مخاوف الفرد مع الاحتياجات المجتمعية للتخفيف من انتشار الفيروس".









ولاحظت المجموعات الطبية أن أقنعة (N95) الضيقة محجوزة لأخصائيي الرعاية الصحية في البيئات عالية الخطورة، ولضمان وجود ما يكفي للعاملين في الخطوط الأمامية، يجب ألا يستخدمها الجمهور.









وأضافت أنه يجب استخدام أقنعة (N95) من قبل أفراد الجمهور، باستثناء بعض المرضى الذين يعانون من نقص المناعة، والذين يجب أن يناقشوا المشكلة مع أطبائهم، حتى بالنسبة لهؤلاء المرضى، يجب أن تكون المسافة البعيدة هي الطريقة الرئيسية للحماية.









وقالت المجموعات: "هناك العديد من خيارات تغطية الوجه التي قد تكون أكثر راحة من غيرها، هناك شيء أفضل من لا شيء عندما لا يتحمل تغطية معينة للوجه".









وأضافت أن هناك خيارا آخر "على الرغم من أنه لا ينبغي النظر إلى أقنعة الوجه ودروع الوجه بالتبادل، إلا أن البيانات المتاحة تشير إلى أن دروع الوجه يمكن أن تقلل من كمية التعرض للاستنشاق لفيروس تنفسي آخر ينتشر بالقطيرات، وهو الإنفلونزا".







