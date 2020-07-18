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رياضة

نثق فى الجيش والقيادة السياسية.. أسامة خليل: أناشد الأهلي والزمالك تنحية صراع لقب القرن من أجل الوطن

السبت 18/يوليه/2020 - 09:30 ص
أسامة خليل
أسامة خليل
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يسري غازي
علق أسامة خليل، نجم نادى الإسماعيلي السابق، على دور الرياضيين فى مساندة القيادة السياسية ضد المؤامرات التى تحيط بالبلاد من الجهات الخارجية.


وقال نجم الدراويش، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "مصر تمر بمرحلة هامة من المواجهات الصعبة في مختلف رقعتها الجغرافية على الحدود الغربية مع ليبيا، وأزمة سد النهضة فى إثيوبيا، إلى جانب الإرهاب فى سيناء".


وشدد أسامة خليل على ثقة جموع الشعب المصري فى القوات المسلحة والقيادة السياسية فى التصدى لأي محاولات من شأنها تهديد الأمن القومى للبلاد من الجهات الخارجية.


وأضاف أن الجيش المصري لديه عقيدة راسخة بأنه يحمى ويدافع عن تراب الوطن ضد أية تهديدات وإفشال أي مؤامرات تحاك ضد البلاد، إضافة إلى الحنكة السياسية التى تتمتع بها القيادة السياسية لدى إدارتها أي ملفات تمس الوطن.


وتابع: "لذلك أعتقد أن تقليل خلافاتنا الكروية من جانب الرياضيين وعدم تضخميها إعلاميا سوف يعطي نوعا من الهدوء والتركيز للقيادة السياسية في الاطمئنان على الجبهة الداخلية للبلاد بأن هناك حالة من التماسك بين مختلف أطياف الرياضيين".


 واستطرد: "لذلك أناشد الأهلي والزمالك إيقاف الحرب الإعلامية الحالية للتفكير فى الوطن وتنحية الصراع على لقب نادي القرن جانبا كى نرتاح من هذا الصداع".
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