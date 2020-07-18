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رياضة

مرتضى منصور: الزمالك تعرض لمصائب ضخمة بسبب لافتات نادي القرن..فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 03:30 ص
لافتات نادي القرن
لافتات نادي القرن
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محمد رشاد
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء باتت تواجه العديد من المشاكل بسبب رفع لافتة نادي القرن خلال الفترة الماضية.

وقال منصور في تصريحات لقناة الزمالك:" كل المصائب التي تحدث للزمالك مؤخرا بسبب لافتة نادي القرن".

وأضاف:" يا استاذ محمود يا خطيب فكر بالعقل، والجريمة علانية ومين اللى نقل الفيديو "المفبرك"؟، أقسم بالله إنك يا محمود يا خطيب تعلم بان الفيديو المنتشر "مفبرك" لأنك معهم، اللعبة مكشوفة واللعب بالنار هيولع البلد".

وأكمل: أقول لجمهور الأهلي اوعى تنخدع، ومن يقوم بـ"فبركة" فيديوهات ليس اسطورة، ونحترم من يحترمنا فقط".

وأشار إلى أن إدارة النادي الأهلي لها الحق في تقديم اي برنامج ترغب به، وقناته لم تهز شعرة في رأسه.
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