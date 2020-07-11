أسامة خليل عن صراع لقب نادي القرن: فعلا فخور بك يا إسماعيلي





وقال نجم الدراويش عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك:"شطاره الفوضي في تحايل اساتذتها وبين الاهلي والزمالك احترنا في كلمه(القرن)الناديين بيبيعوا الهوا لمشجعيهم؟فعلا فخور بك يااسماعيلي؟ربيتنا صح.





كان عصام عبد المنعم رئيس إتحاد الكرة السابق قد أشار إلى أن شكوى نادى الزمالك بشأن أزمة نادي القرن فى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا غير ذات جدوى.





كان المستشار مرتضى منصور رءيس نادي الزمالك قد كلف المهندس هانى زادة عضو المجلس ومحمد بيومي خبير اللوائح الرياضية بمتابعة ملف شكوى ازمة نادى القرن فى الفيفا.





وقال رئيس الحبلاية السابق:"قلت وأكرر ، مثل هذه الألقاب لا يمنحها أحدا لنفسه وإنما تمنحها الهيئة ( الاتحاد ) المختصة .. وقد منحها الاتحاد الأفريقى للأهلى وفق أسس ومعايير معلنة.





وأضاف:" علما بأن الشكوى للفيفا فى هذا الشأن غير ذات جدوى ، لأن الأتحاد الدولى لن ينظر فيها وسوف يحيلها إلى جهة الاختصاص ، أى الاتحاد الأفريقى.





يذكر أن نادى الزمالك حدد يوم ٩ يوليو من كل عام للاحتفال بنادى القرن فيما ارسل النادى الأهلي إنذارا على يد محضر لإزالة يافطة نادى القرن من على أسوار القلعة البيضاء.

سلط أسامة خليل نجم نادى الإسماعيلي السابق، الضوء على صراع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك الدائر حاليا بشأن لقب نادي القرن.