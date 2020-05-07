أسامة خليل: أؤيد تتويج الأهلي بالدوري وإلغاء الموسم ..فيديو

أكد أسامة خليل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي السابق، أنه يفضل إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم بعد انتشار فيروس كورونا.









وكان اتحاد الكرة، حدد موعدًا مبدئيًا لعودة الدوري المتوقف من منتصف شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.









وقال "خليل"، في تصريحات متلفزة عبر برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "أنا من أنصار إعلان الأهلي بطلا للدوري، لكن لا يتم استئناف البطولة، لابد ألا نعرض اللاعبين للخطر، ويجب أن نفكر بهذا الشكل، لأن الأمور تزداد سوءً".









وتابع "أهم شىء الحفاظ على صحة وأمن المواطن، يجب أن نفكر بهذا المنطق، في إنجلترا هناك بعض الأصوات التي تفكر في عودة الدوري الإنجليزي أو الإسباني أو الإيطالي".









وأوضح "الهيئات الرياضية العالمية تبحث في الموضوع بدراسات محددة، لا يأخذون المخاطرة، خاصةً أنه لا يوجد مصل لعلاج فيروس كورونا حتى الآن، نحن أمام عدو خفي".









وأكد "الأهلي يريد عودة الدوري، لأنه في طريقه للحصول على البطولة، وبالتالي يريد أن يحافظ على نتائجه، ويكمل مشواره".









وكان الأهلي يتصدر ترتيب جدول الدوري المصري، بـ 49 نقطة، وذلك قبل توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا.







