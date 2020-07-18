إخماد حريق في عقار بشارع الموسكي.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من اخماد الحريق الذى نشب بالعقار ١٥ شارع الموسكي مع شارع الشواذلية بحي الموسكي دون إصابات أو وفيات.





كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمحل مستحضرات تجميل بالدور الأرضي في عقار مكون من أرضي و٣ طوابق الأول والثانى عبارة عن محلات وامتد الحريق الى الدورين الأول والثانى وعلى الفور تم الدفع بـ ٨ سيارات اطفاء للموقع والسيطرة على الحريق دون مصابين أو وفيات.





وقد قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر العقار من الحريق كما وجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.