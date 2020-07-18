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مأساته أثقلت موهبته.. نجلة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي تحكي عن طفولته الصعبة

السبت 18/يوليه/2020 - 10:19 ص
أمل عبد المنعم مدبولي
أمل عبد المنعم مدبولي
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نورهان رأفت
قالت أمل مدبولي ، نجلة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي إنه من ضمن أهم النصائح، التي كان والدها يحرص دائما على تكررها، ضرورة التفكير في أي خطوة جيدا، قبل الإقدام عليها، وضرورة الجد والإجتهاد للوصول إلى النجاح.

وأضافت أمل مدبولي، خلال حوارها، لـ برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية دي إم سي، أن نشأة الفنان عبد المنعم مدبولي، كانت صعبة، وأنه حرم من والده، والذي توفى وهو في عمر الـ 6 شهور.

وأشارت نجلة الفنان عبد المنعم مدبولي، إلى أن مراحل حياته، التي وصفها من قبل بـ "المأسوية"، أثقلت مواهبه، مؤكدة أن المعاناة أحيانا تولد الموهبة.

وأوضحت أمل مدبولي ، أن والدها كان دائما يتابع المسارح المتنقلة، ويعمل على تقليدها في المنزل وتنفيذها في مسرح مدرسته الإبتدائية.
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