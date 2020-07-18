رئيس الطاقة الذرية: نتعاون مع كبرى الهيئات العالمية في مجال التدريب من أجل تبادل الخبرات

أكد الدكتور عاطف عبد الحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن الهيئة تقوم بدور كبير في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.





وأوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية أن الهيئة تتعاون مع العديد من الجهات في مجال التدريب منها الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى تبادل الخبرات مع هذه المؤسسات الكبرى في مجال التدريب الخاص بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.





وأشار عبد الحميد، إلى أن الهيئة تقوم بدور كبير في تدريب أبناء الوطن العربي من خلال البرامج التدريبية للهيئة العربية للطاقة الذرية وكذا تدريب أبناء القارة الإفريقية في المجال النووي السلمي من خلال اتفاقية "أفرا" الخاصة بالتعاون بين الدول الإفريقية في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.





من جانبه قال الدكتور خالد صقر نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، إن الهيئة تنظم دورات تدريبية في العديد من المجالات المرتبطة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ومنها أسس التعامل الآمن مع المواد النووية والإشعاعية وطرق معالجة والتحفظ على النفايات المشعة، والتوعية الإشعاعية لمسئولي الأمن والجمارك، على الاستخدام الأمثل لأجهزة القياس الإشعاعي، والتعامل الآمن مع المصادر المشعة المغلقة، الوقاية الإشعاعية في مجال الأشعة التشخيصية، ورصد وقياس المستويات الإشعاعية المختلفة.





وأوضح نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي أن الهيئة تنظم كذلك دورات في مجال استخدام تقنيات النظائر المشعة في الاستخدامات الصناعية والطبية والزراعية والمياه والأراضي والأغذية المعالجة إشعاعية وتأمين نقل المصادر المشعة وقواعد التعامل مع الحوادث الإشعاعية المختلفة.



