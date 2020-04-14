الطاقة الذرية: خبراؤنا موجودون بجميع المنافذ البحرية والجوية للتأكد من خلو الواردات من الإشعاع

استعرضت هيئة الطاقة الذرية تقريرًا يوضح أن الهيئة قامت بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض عدد العاملين بالجهات الإدارية للدولة إلى الحد الأدنى، مع مراعاة كافة الضوابط الصحية والإجراءات الإحترازية المعمول بها طبقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.





وبحسب بيان، الثلاثاء، أفاد التقرير باستمرار الهيئة في تقديم الخدمات اللازمة لقطاعات الدولة المختلفة بصورة منتظمة ولا سيما القطاع الصحي مع الإستمرار في دعم الأنشطة الصناعية والتجارية والتصديرية حتي لا تتأثر تلك الصناعات خلال الفترة الحالية التي تمر بها البلاد وذلك بصفتها الجهه الوحيدة المنوط بها تقديم تلك الخدمات في مصر.





وأكد التقرير بقيام خبراء الكشف الاشعاعي بالهيئة بالتواجد بشكل دائم ومستمر في كافة منافذ الدولة البحرية والجوية للتأكد من خلو الواردات من أى تلوث أشعاعي قد يؤثر علي البيئة المصرية وصحة المواطن المصري.

كما تقدم الهيئة خدماتها من إنتاج وتوريد النظائر المشعة الطبية لاكثر من 88 مركز طب نووي ومستشفيات اورام حكومية او خاصة في 20 محافظة علي مستوي الجمهورية ، وقامت الهيئة في الفترة القصيرة الماضية بتوفير عدد 99 مولد تكنسيوم و111 عبوة يود سائل مشع لتلك الجهات في مصر.





وفي اطار دعم هيئة الطاقة الذرية لتوفير مستلزمات طبية معقمة بأفضل وسائل التعقييم للمواطن المصري ودعم الصادرات المصرية من المستلزمات الطبية وكذلك المواد الغذائية مثل التوابل والأعشاب قامت الهيئة بتعقيم ما يقرب من 1245 متر مكعب من المنتجات الطبية والاعشاب في الفترة من 18/3/2020 حتي 13/4/2020.





أكد التقرير على استمرار الهيئة في القيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي وحماية البيئة المصرية وتسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية التي تراكمت لأكثر من ستين عامًا من أجل أمن ورفاهية المواطن والدولة المصرية.