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أخبار البلد

هيئة الطاقة الذرية: أنشأنا مكتبا استشاريا للإشراف على مشروعاتنا

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:52 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
قال الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية: إن الهيئة قامت بإنشاء مكتب استشاري هندسي يقوم بالإشراف على المشروعات الخاصة بالهيئة ويقدم خدماته خارج الهيئة أيضا.

ونوه عبد الحميد إلى أن مكتب انجيكوب يشرف على عدد من الخدمات التى تقدمها الهيئة كالمنشآت الخاصة بعلاج الأورام فى الهيئة أو المستشفيات ، وابتكرت فكرته عام 1995، من خلال مشروع مفاعل مصر البحثى الثانى، فكان هناك مجموعة كبيرة من المهندسين عملت فى التصميم والتنفيذ وتم تدريبهم فى عدة دول، فتم التفكير فى إنشاء المكتب ليضم تلك الخبرات وإمكانية الاستفادة منهم.
وأضاف أن المكتب يضم عددا كبيرا من المهندسين يشرفون على مشاريع الهيئة ويقدم خبراته لخارج الهيئة مثل جزء العلاج بالإشعاع والكيماوى فى المستشفيات ، والهيئة تضم عدة مشاريع وحدات إشعاع جامى ومنشآت نووية أخرى ومشروع إنتاج عجينة اليورانيوم. 

وقبل التفكير فى أى مشروع نلجأ للمكتب لأنه يضم الخبرات لوضع التصور والتصميم والمقايسات حتى فى المشاريع العادية.




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