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خط أحمر.. لميس سلامة: إحنا 100 مليون مصري في الجيش

السبت 18/يوليه/2020 - 11:02 ص
لميس سلامة
لميس سلامة
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فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن #ادعم_جيش_مصر، هو الترند والهاشتاج المتصدر كل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأن حب الجيش في قلوب المصريين لا يقدر ودائمًا يقف الجيش والشعب على قلب رجل واحد.

وتابعت الاعلامية لميس سلامة، خلال حوارها في فقرة السوشيال ميديا لـ برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إذا سألت أي مواطن مصري ماهي امنيتك سيرد قائلًا: "ادخل الجيش أدافع عن أرضي وأهلي".

وأوضحت أن الهاشتاج التي تصدر مواقع التواصل أكد أن المصريين بكل طوائفهم يقفوا وراء جيشه وقواته المسلحة، معقبة: "الأمن القومي المصري خط أحمر".

وأضافت أن مصر بها 100 مليون جندي على أتم الاستعداد للدفاع عن أرضهم، وبهم ثقة كبيرة بجيشهم، لأنهم خير أجناد الأرض وأن الله يحفظ ويرعى مصر دائمًا وابدًا.
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