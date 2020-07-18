الجانرز الأكثر فوزا.. 5 معلومات عن مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة من العيار الثقيل، بين مانشستر سيتي وأرسنال اليوم، السبت، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.









وستكون مباراة اليوم هي المواجهة الثانية بين جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي "الأستاذ" وميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال "التلميذ"، حيث عمل أرتيتا مدربا مساعدا لجوارديولا في مانشستر سيتي، قبل أن يرحل مؤخرا إلى تدريب الجانرز.









ويستعرض "صدى البلد" 5 معلومات عن مواجهة أرسنال ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي:









1- مواجهة اليوم هي الثانية بين جوارديولا وأرتيتا، حيث التقى الثنائي قبل أسابيع في الدوري الإنجليزي، وتغلب مانشستر سيتي على أرسنال بثلاثية نظيفة.









2- خسر أرسنال آخر سبع مباريات خاضها أمام مانشستر سيتي في جميع المسابقات، واستقبلت شباكه خلال تلك المواجهات 20 هدفا، فيما سجل هدفين فقط.









3- التقى أرسنال مع مانشستر سيتي في 4 مواجهات سابقة في كأس الاتحاد الإنجليزي، فاز الجانرز في ثلاث مباريات، وخسر في لقاء وحيد.









4- أرسنال هو أكثر فريق يصل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث وصل إلى هذا الدور 30 مرة.









5- لم يخسر مانشستر سيتي في آخر 9 مباريات خاضها على ملعب ويمبلي، حيث كانت آخر هزيمة له أمام أرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2017.