محافظات

21 مرشحًا.. إقبال كبير على انتخابات المهندسين بكفر الشيخ| صور

انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ
انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ
محمود زيدان

تشهد انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ، اليوم، إقبالاً كبيراً خاصة عقب صلاة الجمعة من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وسط أجواء من المنافسة القوية لاسيما على مقعد رئيس النقابة الفرعية.

3 مرشحين على منصب رئيس نقابة فرعية كفر الشيخ 

ويتنافس على مقعد رئيس نقابة فرعية كفر الشيخ «النقيب» كل من: المهندس محمد محمود ربيع حجاج، والمهندس محمد حمودة محمد فتح الله، والمهندس محمد محمد حسن النواصرة.

مرشحان على مقعد «الكهرباء» 

ويتنافس على مقعد شعبة الكهرباء المهندس محمد الصافي والمهندس عمرو مصطفى حامد.

المرشحون على مقاعد شعبة «مدني» الخمسة

أما شعبة «مدني» يتنافس فيها كل من: المهندس سامي الغنام، والمهندس حسام هميسة، والمهندس سامي هنداوي، والمهندس مدحت السنوسي، والدكتور مهندس فتحي عبد العظيم، والمهندس أحمد الشناوي، والمهندس ضياء أشرف عبد الونيس، والمهندس مصطفى البرهامي، والمهندس أحمد علاء الدين جمعة، والمهندس إبراهيم جمال، والمهندس فتحي العساسي، والمهندس رامي المنشاوي.

4 مرشحين لمقعد «عمارة»

أما شعبة عمارة يتنافس فيها كل من: المهندس رائف بدوي، والمهندس خالد السيد، والمهندس السيد عثمان، والمهندسة إيمان بكر.

جدير بالذكر أن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي بمقر النقابة الفرعية للمهندسين بمدينة كفر الشيخ. 

