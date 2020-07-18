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منوعات

ملكة بريطانيا تمنح بطل عمره 100 عام وسام فارس.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 12:22 م
الملكة إليزابيث تمنح
الملكة إليزابيث تمنح كابتن توم مور وسام فارس
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قسم المنوعات
في ظهور نادر منذ تفشي جائحة كورونا "كوفيد-19"، ظهرت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية لتكريم الكابتن توم مور صاحب الـ100 عام، ومنحته وسام "فارس" ولقب السير.

واستقبلت الملكة، مور في قلعة وندسور، وسار الاثنين بحذر في حديقة القلعة كل منهما تجاه الآخر، وعلى الرغم من عمر الملكة البالغة 94 عاما، تمكنت من حمل سيف للاحتفالات، كان يرتديه والدها جورج السادس والحرس الاسكتلندي في الثلاثينيات.

وأعرب مور جامع التبرعات الذي تمكن من جمع نحو 42 مليون دولار لنظام الصحة الوطني في المملكة المتحدة، عن شكره للملكة إليزابيث بعد المراسم.

فيما أثنت الملكة إليزابيث على مور موجهة له التحية، قائلة "يا له من مبلغ مذهل من الأموال التي جمعتها".

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الملكة قولها أثناء تكريم القائد السابق في الجيش البريطاني إن "مائة عام هو سن عظيم".

وتقيم الملكة إليزابيث في قلعة وندسور منذ تقشي وباء كورونا في بريطانيا، خوفا من الإصابة بالعدوى التي تنتشر بقوة في البلاد، فيما رصد مقطع فيديو مراسم منح اللقب لكابتين مور، بينما دار حديثا جانبيا بينه وبين الملكة لدقائق. 
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