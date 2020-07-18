«قعدة مزاج».. جرعة هيروين زائدة تنهي حياة مدمن بالزاوية الحمراء

أنهت جرعة هيروين زائدة حياة عاطل أثناء تواجده مع أصدقائه داخل شقة بالزاوية الحمراء، حيث نجح ضباط مباحث القاهرة فى كشف ملابسات الواقعة وضبط أطرافها.





تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بالعثور على جثة شخص متوفى، تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").





وباستكمال الفحص تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنه (مسجل شقى خطر - مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه.





وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده والمتوفى بالشقة محل سكنه وبصحبتهما 3 أشخاص آخرون "لإثنين منهم معلومات جنائية" لتعاطى المواد المخدرة، شعر المتوفى بحالة إعياء شديدة عقب تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين توفى على أثرها.





فاختمرت فى ذهنه فكرة التخلص من الجثمان خشية افتضاح أمرهم، وفى سبيل ذلك استعان بأحد المتهمين لحمل الجثة والتخلص منها بمكان العثور عليها.





تم بإرشاده ضبط باقى المتهمين، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء في اعترافات المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



