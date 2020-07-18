فرنسا تفتح تحقيقا حول «الحرق العمد» لـ كاتدرائية نانت

أعلن النائب العام الفرنسي، اليوم السبت، فتح تحقيق في حريق الكنيسة الكاثوليكية الرومانية الواقعة في نانت بعدما نجح رجال الإطفاء في إخماد النيران.
ووقع حريق كبير في كاتدرائية نانت، أو كاتدرائية القديس بطرس والقديس بولس في نانت، حيث أكدت خدمة الإطفاء المحلية الحريق.
وقالت عمدة المدينة، يوهانا رولاند لـ شبكة CNN الأمريكية، إن تحقيقًا بدأ للوقوف على ملابسات الحريق الذي اندلع في كاتدرائية في مدينة نانت غرب فرنسا اليوم السبت.
وقال رولاند عن الحريق في كاتدرائية القديس بطرس والقديس بولس التي تم احتواؤها: "ما هو مؤكد أنه كانت هناك ثلاث حالات لاشعال حريق مختلفة ، رأيتها بنفسي".
وقال رئيس الإطفاء لوران فيرلاي في مؤتمر صحفي أمام الكاتدرائية، إن الحريق لم يكن كبيرًا مثل الحريق الذي اجتاح كاتدرائية نوتردام في أبريل 2019 ، وأن الضرر ليس سيئًا.
وأضاف فيرلاي لشبكة CNF التابعة لـ CNN اليوم السبت "يمكنني أن أؤكد أننا لسنا في وضع نوتردام في باريس، ولم يتأثر السطح".
وبحسب التقارير ، يعمل نحو 70 من رجال الإطفاء لإخماد الحريق في الكاتدرائية. سبب الحريق مازال مجهولا.
وقالت ادارة الاطفاء ان النيران تم احتواؤها الان.
شارك مستخدمو الإنترنت العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تصور أبخرة سوداء تتدفق من نافذة بين برجي الكاتدرائية.
وآخر حريق أثر على كاتدرائية القديس بطرس والقديس بولس في نانت كان عام 1972، وقد دمر السقف وأدى إلى إغلاق لمدة ثلاث سنوات.
ومنذ عام 1862 ، تم إدراج كاتدرائية نانت كمعلم تاريخي من قبل وزارة الثقافة الفرنسية.
والكاتدرائية مبنية في التقاليد المعمارية القوطية والمبنى ، الذي يعتبر أحد المنتجات العظيمة لعصر النهضة ، مضاءة بقبة زجاجية بطول 25 مترًا تم إنشاؤها بواسطة الباني الرئيسي في كانتون فرانسوا تشابوي مخصصة لقديسي بريتاني.
واشتعلت النيران في كاتدرائية نوتردام ، وهي كاتدرائية كاثوليكية من العصور الوسطى في باريس ، في 15 أبريل 2019 ، ما تسبب في انهيار برج المبنى وتدمير جزئي لسقفه، وقد يكون سبب الحادث أعمال إعادة البناء الجارية في أحد أعظم الأمثلة على العمارة القوطية الفرنسية.
وأضرمت النيران في بعض آثار الكنيسة ، ما أدى إلى تدفق تعهدات تبرع بقيمة 850 مليون يورو (953 مليون دولار).