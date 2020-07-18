فرنسا تفتح تحقيقا حول «الحرق العمد» لـ كاتدرائية نانت

أعلن النائب العام الفرنسي، اليوم السبت، فتح تحقيق في حريق الكنيسة الكاثوليكية الرومانية الواقعة في نانت بعدما نجح رجال الإطفاء في إخماد النيران.

، أو كاتدرائية القديس بطرس والقديس بولس في نانت، حيث أكدت خدمة الإطفاء المحلية الحريق.

وقالت عمدة المدينة، يوهانا رولاند لـ شبكة CNN الأمريكية، إن تحقيقًا بدأ للوقوف على ملابسات الحريق الذي اندلع في كاتدرائية في مدينة نانت غرب فرنسا اليوم السبت.





وقال رولاند عن الحريق في كاتدرائية القديس بطرس والقديس بولس التي تم احتواؤها: "ما هو مؤكد أنه كانت هناك ثلاث حالات لاشعال حريق مختلفة ، رأيتها بنفسي".





وقال رئيس الإطفاء لوران فيرلاي في مؤتمر صحفي أمام الكاتدرائية، إن الحريق لم يكن كبيرًا مثل الحريق الذي اجتاح كاتدرائية نوتردام في أبريل 2019 ، وأن الضرر ليس سيئًا.





وأضاف فيرلاي لشبكة CNF التابعة لـ CNN اليوم السبت "يمكنني أن أؤكد أننا لسنا في وضع نوتردام في باريس، ولم يتأثر السطح".