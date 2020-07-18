قراصنة يهاجمون ناقلة بتروكيماويات في خليج غينيا ويحتجزون رهائن روسيين وأوكرانيين

هاجم قراصنة ناقلة بتروكيماويات فى خليج غينيا اليوم، السبت، واحتجزوا 13 من أفراد الطاقم الروسي والأوكراني رهائن، وفقا لما ذكرته صحيفة "ماريتاين بوليتين" نقلًا عن أصحاب السفن.





وقالت شركة إدارة السفن اليسون مانجمنت كوربوريشون، في بيان مشترك مع نشرة "مير تايمز"، إن السفينة التجارية كوراكاو الذي يحمل علم ليبيريا كان على بعد 210 أميال بحرية من بنين عندما تعرضت للهجوم في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.





وقالت الشركة "هاجم القراصنة السفينة على بعد حوالي 210 أميال قبالة سواحل بنين في الساعة 1100 بالتوقيت المحلي في 17 يوليو، وقد احتجز القراصنة 13 من أفراد طاقمها البالغ عددهم 19 أوكراني وروسي".





وأضافت "أليسون مانجمنت" أن السفينة كانت مبحرة بقوة بشرية محدودة بعد الهجوم.





وقالت الشركة إن السفن القريبة في طريقها في محاولة لتقديم المساعدة.



