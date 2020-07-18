AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قراصنة يهاجمون ناقلة بتروكيماويات في خليج غينيا ويحتجزون رهائن روسيين وأوكرانيين

السبت 18/يوليه/2020 - 03:42 م
قراصنة افارقة
قراصنة افارقة
Advertisements
على صالح
هاجم قراصنة ناقلة بتروكيماويات فى خليج غينيا اليوم، السبت، واحتجزوا 13 من أفراد الطاقم الروسي والأوكراني رهائن، وفقا لما ذكرته صحيفة "ماريتاين بوليتين" نقلًا عن أصحاب السفن.

وقالت شركة إدارة السفن اليسون مانجمنت كوربوريشون، في بيان مشترك مع نشرة "مير تايمز"، إن السفينة التجارية كوراكاو الذي يحمل علم ليبيريا كان على بعد 210 أميال بحرية من بنين عندما تعرضت للهجوم في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

وقالت الشركة "هاجم القراصنة السفينة على بعد حوالي 210 أميال قبالة سواحل بنين في الساعة 1100 بالتوقيت المحلي في 17 يوليو، وقد احتجز القراصنة 13 من أفراد طاقمها البالغ عددهم 19 أوكراني وروسي".

وأضافت "أليسون مانجمنت" أن السفينة كانت مبحرة بقوة بشرية محدودة بعد الهجوم. 

وقالت الشركة إن السفن القريبة في طريقها في محاولة لتقديم المساعدة.

وذكرت الشركة أن السفينة كانت تبحر من العاصمة التوجولية لومي، وأكد رئيس قسم إدارة الأزمات في وزارة الخارجية الأوكرانية مكسيم كوفالينكو أن أربعة مواطنين أوكرانيين أخذوا رهائن.

وفي الوقت نفسه، ذكرت السفارة الروسية في نيجيريا يوم السبت أنها تبحث في اختطاف طاقم روسي أوكراني مختلط من ناقلة قبالة الساحل النيجيري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قراصنة أفارقة يهاجمون سفنا روسية ويخطفون 3 أشخاص

تفاصيل جديدة عن هجوم قراصنة على سفينة قبالة سواحل اليمن

ترشيحاتنا

حركة تنقلات الداخلية 2020.. 9 مدراء أمن أبرزهم الدقهلية والفيوم وجنوب سيناء

وقع من التاسع.. مصرع شاب مصري بالكويت بسبب هوايته

إخماد حريق في عقار بشارع الموسكي.. صور

دعاء صلاة الضحى يغفر الذنب ويفرج الكرب والهم

رويترز: مصر تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا

كوريا الشمالية تطور لقاح جديد ضد كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج بسيط.. زوجة مصطفى فهمي بملابس صيفية تبرز ملامحها

مهددة بالانقراض.. قصة الصيد الجائر للفيلة فى أفريقيا

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تعجل شفاءك من حصوات الكلى.. صور تكشف جمال ياسمين عبد العزيز