ماسك الكركديه لتنظيف البشرة الدهنية

يعد ماسك الكركديه من أكثر الوصفات الفعالة فى تنظيف البشرة خاصة الدهنية من جميع الشوائب ويعالج المسام الواسعة وعلاج حب الشباب.
قدم موقع " boldsky" طريقة عمل ماسك الكركديه لعلاج حب الشباب وازالة جميع الشوائب من البشرة الدهنية.
مكونات الماسك
ملعقة صغيرة نشا الأرز
كبسولة فيتامين هـ
زهرة كركديه
ماء
لبن
طريقة عمل الماسك:
- اطحنى زهرة الكركديه مع الماء حتي يتحول لعجينة ناعمة.
- أضيفي مسحوق الأرز وفيتامين هـ واللبن على الكركديه وقلبي جيدا للحصول على قوام سميك ومتجانس.
- ضعي الماسك على الوجه واتركيه يجف فمجرد أن تشعرى بتمدد البشرة قومي برش الوجه بالماء
- افركي الماسك بحركة دائرية بلطف واشطفيه واتركيه حتى يجف.