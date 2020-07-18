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ماسك الكركديه لتنظيف البشرة الدهنية

السبت 18/يوليه/2020 - 06:08 م
ماسك الكركديه لتنظيف
ماسك الكركديه لتنظيف البشرة الدهنية
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اسماء محمد
يعد ماسك الكركديه من أكثر الوصفات الفعالة فى تنظيف البشرة خاصة الدهنية من جميع الشوائب ويعالج المسام الواسعة وعلاج حب الشباب.

قدم موقع " boldsky" طريقة عمل ماسك الكركديه لعلاج حب الشباب وازالة جميع الشوائب من البشرة الدهنية.
مكونات الماسك
ملعقة صغيرة نشا الأرز 
كبسولة فيتامين هـ
زهرة كركديه
ماء
لبن
طريقة عمل الماسك:
- اطحنى زهرة الكركديه مع الماء حتي يتحول لعجينة ناعمة. 
- أضيفي مسحوق الأرز وفيتامين هـ واللبن  على الكركديه وقلبي جيدا للحصول على قوام سميك ومتجانس
- ضعي الماسك على الوجه واتركيه يجف فمجرد أن تشعرى بتمدد البشرة قومي برش الوجه بالماء 
- افركي الماسك بحركة دائرية بلطف واشطفيه واتركيه حتى يجف. 
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