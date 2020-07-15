مش بس للأكل .. ماسك المانجو لجمال البشرة

تعشق الكثير من النساء تناول المانجو لكنهن لايعلمن أنها ليست مجرد فاكهة لذيذة فحسب بل أنها من اكثر المواد الطبيعية الفعالة فى الحفاظ على جمال البشرة وعلاج مشاكلها.
ووفقا لما أورده على موقع " بولد سكاى" فأن المانجو غنية بفيتامين C الذي يساعد فى زيادة إنتاج الكولاجين لتحسين مظهر البشرة، ويحمي البشرة من شيخوخة الجلد الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية، ويتميز كل من دقيق القمح والحليب عند إضافتهما لماسك المانجو بخصائص ممتازة لتقشير الجلد وإزالة الجلد الميت والباهت من وجهك لإضافة التوهج إليه.
مكونات الماسك:
ملعقة كبيرة من ثمرة المانجة
ملعقة كبيرة دقيق قمح
ملعقة صغيرة لبن
طريقة عمل واستعمال ماسك المانجة:
اخلطي جميع المكونات جيدا للحصول على عجينة ناعمة.
ضعي الخليط على الوجه بالكامل ودلكيه بأصابعك على البشرة بشكل دائري.
اتركي القناع حتى يجف ثم اشطفيه بالماء البارد.