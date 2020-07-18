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ديني

هل يجوز أداء صلاة الضحى في جماعة

السبت 18/يوليه/2020 - 06:08 م
هل يجوز أداء صلاة
هل يجوز أداء صلاة الضحى في جماعة
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محمود ضاحي
قال عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الضحى مستحبة شرعًا ويجوز للمسلم أداؤها في جماعة أومنفردًا، مستشهدًا بما عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه: عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى».

وأكد «عثمان»، أن ركعتين هما أقل عدد لصلاة الضحى، وأكثرها ثماني ركعات، لما في الصحيحين عن عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: "مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ».

وأوضح مدير الفتوى أنه إذا صلى المسلم الضحى أكثر من ركعتين، فالأفضل له أن يسلم من كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى". رواه أحمد وأصحاب السنن، منوهًا بأن وقت أدائها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن يقوم قائم الظهيرة وقت الزوال.

كيفية صلاة الضّحى 
إذا أراد المسلم أن يُصلّي صلاة الضُحى، فلا بُدَّ أن يكون جاهزًا حسيًّا ومعنويًا، فيتوضّأ ثم يتوجَّه للمكان الذي سيُؤدّي فيه الصلاة، ويُصلّي الضُحى بالكيفية الآتية:
- النيَّة؛ وذلك بأن ينوي أن يُصلي الضُحى.
- يُكبّر تكبيرة الإحرام.
- يَقرأُ دعاء الاستفتاح.
- يَقرأُ سورة الفاتحة. 
-يَقرأُ آياتٍ أو سورة قصيرة بعد الفاتحة. 
-يُكَبر ويَركعُ ويَقولُ في رُكوعه: سبحان ربي العظيم.
- يَرفعُ من الركوع حتى يستوي قائمًا، قائلًا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.
- يُكبر ويَسجدُ ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى.
- يَرفع من السُجود ويَجلس جلسةً قصيرةً. 
-يَسجد سجدةً ثانيةً ويقول في سجوده كما قال في السجود الأول.
- يرفع من السجود ويُصلّي باقي الركعات كما صلَّى الركعة الأولى؛ مع الأخذ بعين الاعتبار الجلوس للتشهد بعد صلاة الركعتين.
- يجلس للتشهُّد الأخير، وقراءة التشهد والصلاة الإبراهيميّة. 
-يُسلّم عن يمينه، ويقول أثناء التسليم: السلام عليكم ورحمة الله. 
-يُسلّم عن شماله، ويقول أثناء التسليم: السلام عليكم ورحمة الله.
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