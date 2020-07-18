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نفس ما أكد عليه الرئيس السيسي.. حديث جمال عبد الناصر عن استقرار ليبيا من 50 عامًا

السبت 18/يوليه/2020 - 07:50 م
جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، حديث الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن ليبيا منذ 50 عاماً، عندما زار قاعدة عقبة بن نافع «الوطية حالياً».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس عبد الناصر أكد أن مصر غير طامعة في ثروات ليبيا ومصر تستهدف أمن واستقرار ليبيا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "جمال عبد الناصر أكد أنه في حال قررت ليبيا القتال ستكون مصر معهم".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "الرئيس السيسي أكد على نفس كلام جمال عبد الناصر أن مصر لا تستهدف إلا أمن واستقرار ليبيا وأن الجيش المصري يدخل ليبيا بطلب من الشعب الليبي ويخرج منها بأمر منهم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "ليبيا ساعدت مصر كثيرا في حرب أكتوبر المجيدة، وعندما حدث العدوان الثلاثي على مصر قام الشعب الليبي بحرق سفارات الدول المعتدية على الدولة المصرية".
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