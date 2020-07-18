الداخلية فى يوم | عذبناه لحد ما مات.. المتهمون بقتل شخص بالإسكندرية يعترفون بتفاصيل الواقعة.. حاميها حراميها.. ضبط فرد أمن سرق ٧٠٠ ألف جنيه من ماكينة صراف آلي بالعاشر من رمضان

الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة مسنة داخل شقتها في الجيزة





ضبط عاطل ببولاق الدكرور بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار









نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالإسكندرية وضبط مرتكبى الواقعة.









البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمــن الإسكندرية، بالعثور على جُثة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية والمُتغيب عن مسكنه) بدائرة القسم.









وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، عن أن مرتكبى الواقعة (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").









وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (5) منهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر إثنان من المتهمين بسابقة قيام المجنى عليه بالتعدى على والدهما بالضرب بسلاح أبيض "كتر" فأصابه بجرح قطعى بالوجه فعقدا العزم على الانتقام منه.









وفى سبيل تنفيذ مُخططهما قاما بالاستعانة بباقى المتهمين، حيث تم اصطحابه إلى مخزن قطع غيار سيارات خاص بأحد المتهمين بدائرة قسم مينا البصل وقاموا بتعذيبه وتناوبوا التعدى عليه بالضرب فأودوا بحياته، عقب ذلك قاموا بوضع جثته داخل سيارة وتخصلوا منها بإلقائها بمكان العثور.









وتم بإرشادهم ضبط(السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، ملابس خاصة بالمجنى عليه بمكان تخلصهم منها "بدائرة قسم مينا البصل") جارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من كشف غموض سرقة مبلغ مالي من ماكينة صراف آلي بمدينة العاشر من رمضان، وتم التحفظ على المتهم.





وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، يفيد بورود بلاغ لقسم ثان العاشر من رمضان من محامٍ وكيلًا عن شركة لنقل الأموال، يتهم عاملين بالشركة وفرد أمن "يتبع إحدى الشركات" بالاستيلاء على مبلغ 699 ألف جنيه من ماكينة صراف آلى متنقلة تابعة لأحد البنوك "موضوعة داخل سيارة متوقفة بدائرة القسم لصرف مرتبات العاملين بالشركة".









وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى ضم رجال البحث الجنائي، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة فرد أمن إدارى مُقيم بمحافظة قنا، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.









وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر عقده العزم على سرقة المبالغ المالية من خزينة الماكينة من داخل السيارة وقام بإعداد 2 مفتاح "أحدهما خاص بخزينة ماكينة ATM استولى عليه من أحد الفنيين حال تغذية الماكينة"- الثانى خاص بباب السيارة والذى سبق وأن استخرج نسخة منه حال عمله عليها.









واضاف أنه قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى باسم إحدى الفتيات وقام بالتواصل من خلالها مع فرد الأمن الإدارى المعين لحراسة الماكينة، وإيهامه بكونه فتاة واتفق معه على التقابل، وعقب مغادرة فرد الأمن المكان توجه إلى الماكينة وفتح السياة والماكينة واستولى على المبالغ المالية، وفر هاربا.









وتم بإرشاده ضبط مبلغ 670 ألف جنيه، و3 أجهزة كهربائية، وهاتف محمول "من متحصلات المبلغ المستولى عليه"، والمفتاحين المستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.













وفى سياق متصل نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مدير الأمن ، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة مسنة بالجيزة داخل مسكنها وضبط مرتكبى الواقعة.









وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، بالعثور على جثة "ربة منزل" بالعقار محل إقامتها وبها كدمات متفرقة والعثور على (مبلغ مالى- هاتف محمول) ووجود بعثرة بمحتويات الطابق الثانى وسلامة جميع منافذ العقار.









وتقرر تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من (عامل "له معلومات جنائية"، وزوجته- مُقيمين بذات المنطقة محل إقامة المجنى عليها).









وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما.









وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه نظرًا لعلمه بامتلاك المجنى عليها لمصوغات ذهبية عقد العزم على قتلها بقصد سرقتها، وفى سبيل تنفيذ مخططه اتفق مع زوجته على التردد عليها بمنزلها بزعم مساعدتها.









وتوجهت المتهمة الثانية لمنزل المجنى عليها وعقب ذلك حضر المتهم الأول وقام بالاعتداء عليها بالضرب بقطعة حديدية بمساعدة المتهمة الثانية فأوديا بحياتها وقاما بالاستيلاء على (2 غويشة ذهبية "كانت تتحلى بهما" - عُقد ذهبى - مبلغ مالى) وفرا هاربـين.









وتم بإرشاد المتهمة الثانية ضبط المصوغات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها (مالك محل مصوغات بمنطقة البساتين بالقاهرة"، حيث أمكن ضبطه، كما أرشدا عن (مبلغ مالى- هاتف محمول "من متحصلات الواقعة"- الآداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة).









وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









كما نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق، في ضبط عاطل ببولاق الدكرور بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.





وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط مرتكبيها.









وكانت معلومات وردت لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة مفادها، قيام (عاطل، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة، متخذًا إحدى الشقق السكنية المؤجرة بمساكن الجامعة بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.









وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالشقة المشار إليها، وبحوزته (200) فرش من مخدر الحشيش - مبلغ مالى).









بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.