مدرب الزمالك السابق: خبرات كارتيرون أفضل من ميتشو.. والمثلوثي إضافة قوية.. فيديو

قال عصام مرعي، لاعب ومدرب الزمالك السابق، إن عودة النشاط تعيد الحياة الى كرة القدم، من جديد لأنها مصدر رزق للكثيرين.
وأضاف عصام مرعي، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أنه لا يتواصل حاليا مع ميتشو بعد رحيله، موضحا أنه من إيجابيات ميتشو مع الزمالك تثبيت التشكيل الذى يمثل الفريق بالفترة الأخيرة.
ويري عصام مرعي أن قصور النواحي الإدارية فى ولاية ميتشو مع الزمالك، انعكس على الفريق بالسلب، ومع اختفاء هذا السبب، تطور مستوي الفريق.
كما تحدث عن فرص فوز الزمالك بدورى الأبطال، قائلا : "الفرص متساوية بين الفرق الأربعة فى نصف نهائى دوري الابطال، وكارتيرون يتميز بعدم مجازفته، فى إدارة المباريات وخبراته الإفريقية أفضل من ميتشو".
وعن الصفقات التى يحتاجها الزمالك، قال: "الزمالك يحتاج إلى لاعب مساك ووسط مدافع، والتونسي حمزة المثلوثى إضافة كبيرة للزمالك، ومحمد حسن يحتاج إلى الفرصة حتى يثبت قدراته مع الزمالك".